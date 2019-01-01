الرجاء يستعيد خدمات الورفلي قبل لقاء اتحاد طنجة بالدوري المغربي

هل يفوز الرجاء على اتحاد طنجة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى الجهاز الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، سعادته بتعافي الليبي سند الورفلي، مدافع الفريق، استعدادًا لمواجهة اتحاد طنجة.

الرجاء البيضاوي سيواجه اتحاد طنجة مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

الورفلي انضم للتدريبات الجماعية لفريق الرجاء اليوم الإثنين، ليكون جاهزًا لمواجهة اتحاد طنجة، بعد إصابته خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي.

📆في مثل هذا اليوم عام 2015



سواريز فعل هذا بدفاع باريس سان جيرمان 😯🔥pic.twitter.com/CJfKDP0LnP — جول مصر (@goaleg) April 15, 2019

وعلى جانب آخر، نفى أنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء، كل ما تردد حول غيابه عن مواجهة طنجة، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

الزنيتي أشار إلى أنه حصل على إنذارين فقط، ليكون جاهزًا لمواجهة اتحاد طنجة بالدوري المغربي.

ويغيب عن الرجاء كلًا من عمر بوطيب بسبب الإيقاف، والمدافع بدر بانون، بسبب الإصابة التي تعرض لها.