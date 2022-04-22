الرجاء ضد الأهلي: مباشر لحظة بلحظة

الرجاء 1×1 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهااااااية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وتأهل الأهلي لنصف النهائي

94' أووووووووووووه الشناوي يمنع الرجاء من تسجيل الهدف الثاني، مدافع الأهلي يفشل في تشتيت الكرة، تصل لمهاجم الرجاء الذي يسددها ولكن الشناوي يتألق ويتصدى للكرة

92' غير معقول غير معقول!!! مدافع الرجاء يشتت كرة من على خط المرمى، شريف ينفرد بالمرمى ويحاول تمرير الكرة لعبد القادر ولكنها تصطدم بالمدافع ويخرجها قبل أن تتجاوز الخط

90' ضغط قوي من الرجاء بحثًا عن الهدف الثاني

85' خطيرررة للرجاء، ركنية تصل إلى أحداد الذي يسددها بشكل رائع ولكنها تمر بجوار القائم

تعطل اللعب لعلاج الشناوي

82' خطيرررررة للرجاء، تسديدة من زكريا هابتي ولكن الشناوي يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية

تبديل للأهلي بدخول صلاح محسن وخروج بيرسي تاو

تبديل للرجاء بخروج محسن متولي ودخول بنجديدة

تبديلين للأهلي بدخول عبد القادر وشريف

تعطل اللعب لسقوط طاهر محمد طاهر على أرض الملعب

65' خطيرررة للرجاء، تسديدة قوووية ولكن الشناوي يمسك بالكرة

58' خطأ للرجاء من على حدود منطقة الجزاء، وبطاقة صفراء للمدافع ياسر إبراهيم

57' ركلة حرة مباشرة للرجاء من خارج منطقة الجزاء، ولكن تسديدة محسن متولي عالية عن مرمى الأهلي

تبديل للأهلي بخروج الشحات ودخول أيمن أشرف

54' طووولية بإتاجاه أحداد الذي يمهد الكرة لنجوما، تسديدة قوووية من الكاميروني ولكن الكرة عالية عن مرمى الأهلي

50' غيرررر معقول! بيرسي تاو يهدر فرصة الهدف الثاني، تمريرة ذهبية للاعب الذي يراوغ الحارس ويحاول لعب الكرة في المرمى ولكن تسديدته ضعيفة والزنيتي يعود ويمسك بالكرة

47' خطيرررة للرجاء، ركنية للأهلي وارتباك داخل منطقة الجزاء، الكرة تصل إلى نجوما الذي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية جديدة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

45' ركلة حررة غير مباشرة للرجاء، ورأسية خطيررة ولكن الكرة تخرج ضربة مرمى

44' جووووووووووووووووووووووووووووووووول محمد عبد المنعم يسجل التعادل للأهلي، ركنية تصل إلى عبد المنعم الذي يسدد الكرة برأسه في المرمى

42' عررررضية من الشحات ولكن دفاع الرجاء يشتت الكرة لركنية

38' هدوء نسق اللعب في الدقائق الأخيرة بدون أي خطورة على مرمى الفريقين

26' تسديدة قووووووية من السولية ولكن الزنيتي يمسك بالكرة على مرتين

23' تعطل اللعب لعلاج حمدي فتحي

21' محاولة للأهلي، تسديدة قوووية ولكن الزنيتي يمسك بالكرة

18' حميد أحداد يسقط متالمًا على أرض الملعب بعد التحام مع ياسر إبراهيم

16' أووووووووووووه الزنيتي يتألق ويتصدى لركلة الجزاء

13' رررررركلة جزاء للأهلي

11' الحكم يراجع اللعبة عبر تقنية الفيديو

10' خطيرررة للأهلي، تسديدة من محمد هاني ولكن الكرة ترتطم بالدفاع، الكرة تصل مجددًا للشحات ويسقط داخل منطقة الجزاء.. مطالبات للحكم باحتساب ركلة جزاء

7' تسديدة قووووية من أحداد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

6' خطيررررة للأهلي، عرررضية من ملعول ورأسية من طاهر ولكنها تمر بسلام على دفاع الرجاء

5' جوووووووووووووووووووووووول الرجاء يسجل مبكرًا، عررضية من محسن متولي ورأسية نجوما تسكن الشباك وتهتز معها أرجاء الملعب

انطلاق المباراة

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية

طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - حسين الشحات

📋| اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا🦅💪#يلا_يا_أهلي #افريقيا_يا_اهلي pic.twitter.com/gC3UrZIjWY — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 22, 2022

تشكيل الرجاء:

التشكيل | 4-3-3

أنس الزنيتي

جمال حركاس - إلياس حداد - عبد الإله مدكور - عبد الجليل جبيرة

بدر بولهرود - محمد المكعازي - فابريس نجوما

حميد أحداد - محمد زريدة - محسن متولي

نجح الأهلي في الفوز بمباراة الذهاب في القاهرة بهدفين لهدف بعد لقاء مثير للجدل تحكيميًا، ويحتاج الرجاء للفوز بهدف نظيف من أجل حسم التأهل.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الرجاء ضد الأهلي والتي تقام على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021/2022.