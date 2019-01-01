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الرجاء المغربي يعلن إقالة الإسباني جاريدو

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جاريدو خارج أسوار نادي الرجاء المغربي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، إقالة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو من تدريب الفريق، بسبب تذبذب النتائج خلال الفترة الماضية.

القرار جاء بعد خسارة الرجاء من النجم الساحلي التونسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

الرجاء أعلن خلال بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن إقالة جاريدو، وتكليف يوسف السفري كمدرب مؤقت، ويساعده بوشعيب المباركي لحين التعاقد مع مدرب جديد يعوض المدرب الإسباني.

جاريدو قاد الرجاء للتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2018، بعد التغلب على فريق فيتا كلوب الكونغولي في المباراة النهائية.

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وخلال آخر خمس مباريات، لم يحقق الرجاء تحت قيادة جاريدو الفوز سوى في مباراة واحدة، ليبتعد عد الصدارة.

ويحتل الرجاء المركز الخامس بترتيب فرق الدوري المغربي، برصيد 21 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الصدارة، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

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