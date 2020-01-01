الرجاء المغربي يُصدر بيانًا يُندد بأعمال الشغب التي طالت جماهيره

الأزمة بين الفريقين بدأت من الملعب بعدما أشعل مشجعون ألعابًا نارية غطى دخانها الاستاد

أصدر نادي الرجاء المغربي بيانًا صحفيًا لجماهير الفريق بعض أحداث الشغب التي صاحبت مباراة الفريق أمام الجيش الملكي في إطار مباريات الدوري المغربي.

الأزمة بين الفريقين بدأت من الملعب بعدما أشعل مشجعون ألعابًا نارية غطى دخانها الاستاد، في مواجهة عادة ما تشهد احتكاكًا ما بين جماهير الناديين.

بيان الرجاء جاء فيه : "يشكر نادي الرجاء الرياضي الجماهير الوفية التي تساند الفريق في كل اللقاءات داخل وخارج الميدان، ويخص بالشكر الجماهير التي تنقلت لمدينة الرباط بهدف تقديم الدعم المعهود واللا مشروط للفريق".

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وأضاف بيان الفريق المغربي : "يندد نادي الرجاء الرياضي بالأحداث المؤسفة والخطيرة التي تعرضت لها جماهير نادي الرجاء الرياضي بعد نهاية المقابلة".

وشهدت المباراة أمس أحداث شغب بعد نهاية مباراة الكلاسيكو بين ناديي الرجاء والجيش الملكي بالدوري المغربي، مساء الأربعاء، والتي أقيمت على ملعب المباراة (استاد مولاي الأمير عبدالله).

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وأظهرت اللقطات المتداولة حالة من الفوضى مع تبادل جمهور الفريقين التراشق بالحجارة، بعد المباراة التي انتهت لصالح الجيش الملكي بنتيجة هدف دون رد.