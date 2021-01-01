مفاجأة كبرى .. الرجاء المغربي يودع دوري أبطال إفريقيا على يد تونجيث

النسور الخضر ينتقلون للكونفدرالية

شهدت مباريات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا مفاجأة كبرى بوداع الرجاء المغربي البطولة بالهزيمة أمام تونجيث السنغالي، في ركلات الترجيح، على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وبالنتيجة نفسها، انتهى لقاء الإياب، الذي أقيم في ملعب مغمور بالأمطار التي هطلت بغزارة، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل.

اقرأ أيضًا | موعد مباراة الرجاء والإسماعيلي في كأس العرب والقنوات الناقلة

المزيد من الفرق

النسور الخضر أضاعوا الثلاث ركلات الأولى، لتتاح الفرصة أمام الفريق السنغالي، لخطف بطاقة التأهل، وبالفعل فازوا بنتيجة 3-1.

بهذه النتيجة، انتقل الرجاء للعب في دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية، بعدما كان قد وصل لنصف نهائي دوري الأبطال في العام الماضي.

الرجاء كان قد عاد لدوري الأبطال في عام 2020، إذ كانت آخر مشاركة له به في 2015، لكن أيضًا ودعه وقتها من دور الـ32، ليتحول للعب بالكونفدرالية.

وسبق أن توج النسور بدوري الأبطال ثلاث مرات من قبل أعوام 1989 و1997 و1999، فيما كان وصيفًا بعام 2002.