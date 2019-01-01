كارتيرون يتوصل لاتفاق على تجديد عقده مع الرجاء

الاتفاق لم يُعلن بعد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد موقع كووورة أن الرجاء البيضاوي المغربي توصل لاتفاق مع مدربه باتريس كارتيرون على تجديد العقد الذي يربطهما معًا.

وأوضح الموقع أن جواد الزيات رئيس النادي المغربي يخشى من فقدان المدرب بعد تحسن وتطور أداء ونتائج الفريق تحت قيادته، والذي توجه بالفوز بكأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة.

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وأضاف أن الطرفين توصلا لاتفاق مع حيث المبدأ لتجديد العقد بينهما، لكن الإعلان عن ذلك لن يكون الآن خشية تأثير ذلك على تركيز اللاعبين خلال بقية الموسم.

ويدعم تلك الفرضية استشارة كارتيرون في كافة شؤون الرجاء للموسم القادم، خاصة الصفقات الجديدة.

يُذكر أن المدرب الفرنسي بدأ مسيرته مع النادي في نهاية يناير الماضي، وكان قد أقيل من تدريب الأهلي المصري في نوفمبر الماضي عقب خسارته لقب نهائي دوري أبطال أفريقيا وخروجه من البطولة العربية وتراجع نتائجه في الدوري المصري.