الرباط الصليبي يضرب جورجيو كيليني ويوفنتوس يعلن عن خضوعه لجراحة

نادي يوفنتوس يعلن عن تعرض لاعبه جورجيو كيليني للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي يوفنتوس عن تعرض لاعبه جورجيو كيليني للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته قدمه اليمنى.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية في الساعات المقبلة.

وكتب النادي في البيان: "خلال تدريبات اليوم تعرض جورجيو كيليني لمشكلة في الركبة اليمنى مما جعله ينهي تدريباته فورًا".

📢 نادي يوفنتوس يعلن أن قلب دفاعه جورجيو كيليني تعرض لقطع في الرباط الصليبي وسيحتاج لإجراء عملية جراحية مما يقتضي غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل لـ 6 أشهر✋ pic.twitter.com/xl0MV8ReLD — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 30, 2019

وأضاف: "الفحص الذي قام به الفريق الطبي الخاص بيوفنتوس كشف وجود مشكلة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وسيكون من الضروري أن يخضع لجراحة في الأيام المقبلة".

وتعد إصابة الرباط الصليبي من اصعب الإصابات التي يتعرض لها لاعب كرة القدم بعد قطع وتر أكيليس، وتبعد اللاعب على الأقل لمدة ستة أشهر.

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جدير بالذكر أن كيليني كان قد شارك في مواجهة يوفنتوس الافتتاحية بالدوري أمام بارما بشكل أساسي، وهي المباراة التي فاز بها الفريق بهدف نظيف.