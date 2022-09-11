الرائد يعلق على واقعة بصق سانتوس على أحمد حجازي

هل قصد لاعب الرائد البصق على حجازي؟

علق ثامر الناصر؛ مدير المركز الإعلامي بنادي الرائد، على واقعة بصق البرازيلي بابلو سانتوس على المصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد في المواجهة التي جمعت بينهما.

ما هي تفاصيل واقعة البصق؟

أظهر مقطع فيديو متداول عبر تويتر أحد لاعبي الرائد وهو يبصق على أحمد حجازي مدافع الاتحاد خلال مباراة الفريقين في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت مساء الجمعة الماضي.

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واحتاج حكم اللقاء للتأكد من حكام الفيديو من صحة الهدف فيما لم ينتبه أحد للقطة بصق أحد لاعبي الرائد على المدافع المصري من الخلف>

اللقاء الذي أقيم في بريدة انتهى لصالح العميد بهدف نظيف سجله حجازي برأسية قوية استغل بها تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها إيجور كورونادو في الشوط الثاني.

كيف علق نادي الرائد على الواقعة؟

ثامر الناصر قال خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن إكسترا" الذي يُذاع عبر منصة "شاهد VIP": "اللاعب بابلو سانتوس لم يقصد البصق على أحمد حجازي، وزاوية التصوير ظلمته".

مدير المركز الإعلامي بنادي الرائد شدد على أن ما تردد حول بصق اللاعب تجاه مدافع الاتحاد غير صحيح.

وعلى جانب آخر، تحدث ثامر عن مشاركة المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد في المباراة، حيث قال: "رفعنا احتجاج رسمي على مشاركة اللاعب المغربي، ونملك مستندات قانونية تثبت حق نادي الرائد والقضية الآن منظورة".

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