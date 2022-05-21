الرائد 0×1 النصر

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52' أنسيلمو يفتك الكرة بشكل رائع، يتوغل ويسدد كرة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم

48' خطيرررة للنصر، عرررضية من الغنام ولكن دفاع الرائد يشتت الكرة بصعوبة

46' فررصة للنصر عن طريق تاليسكا ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم النصر على الرائد بهدف نظيف

45' خطيرررررة للرائد، تمررريرة رائعة من فوزير ولكن الكرة تمر من أمام زميله وتخرج لضربة مرمى

43' عرررضية من ماشاريبوف ولكن رينيه يبعدها قبل أن تصل إلى تاليسكا

35' هدوء نسق اللعب في الدقائق الأخيرة

هدف ملغي للنصر لأن تاليسكا أعاق رؤية هيريرين عن رؤية تسديدة الصليهم

17' خطيرررررة للرائد، تسديدة قوووية من رينيه سانتوس ولكن الكرة تمر بجوار القائم

14' عررررضية من البركاوي ولكن أمين بخاري حارس النصر يمسك بالكرة

13' فررصة للرائد، تسديدة قووية ولكنها تصطدم بالدفاع

7' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول سلطان الغنام يسجل هدف التقدم للنصر بتسديدة قوووية من خارج منطقة الجزاء

4' سيطرة من الرائد مع محاولات من النصر للضغط على حامل الكرة

بداية المباراة

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

أمين بخاري

جلال الدين ماشاريبوف - منصور الشمري - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

عبد المجيد الصليهم - أنسيلمو

علي العوجامي - سامي النجعي - خالد الغنام

تاليسكا

تشكيل الرائد:

التشكيل| 4-3-3

إياجو هيريرين

عبدلله الشنقيطي - رينيه سانتوس - عبدلله مجرشي - محمد سالم

سلطان فرحان - أدواردو هنريكي

أحمد الزين - عوض خميس - محمد فوزير

كريم البركاوي

يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال ثاني الجدول، في حين أن الرائد يحتل المركز العاشر وفي جعبته 30 نقطة بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الرائد ضد النصر والتي تقام ضمن إطار مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي 2021/2022، وسيُلعب اللقاء على ستاد مدينة الملك عبدلله الرياضية.