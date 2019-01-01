الراتب والمركز ورانيري ومشاكل قد تدفع بزانيولو خارج روما

تقارير صحفية إيطالية تؤكد قرب نيكولو زانيولو من الرحيل عن روما بسبب مشاكل متعلقة بالراتب ومركزه الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة من اللاعب الشاب نيكولو زانيولو للرحيل عن صفوف فريقه الحالي روما في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب لا يشعر بالراحة في ظل الظروف الحالي التي يمر بها مع الفريق.

وذكرت الصحيفة أن وكيل زانيولو يرغب في تعديل تعاقده مع الفريق، والذي ينتهي بنهاية موسم 2022-2023 وكان تم التوقيع عليه مع انطلاق الموسم الجاري.

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وأشار لأن الوكيل يطلب زيادة في راتب اللاعب في الوقت الحالي على أن يتم تمديد التعاقد لمدة عامًا إضافية وينتهي في 2023-2024.

ويحصل زانيولو في الوقت الحالي على حوالي 300 ألف يورو في الموسم، ترتفع لـ 700 ألف من خلال المكافآت والمزايا التي تنص عليها بند العقد.

ويريد اللاعب الحصول على 2 ونصف مليون يورو، أو 2 مليون يورو مع وضع بعض الشروط التي تمنحه المزيد من المكافآت والمزايا.

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ويعد مركز اللاعب تحت إدارة المدير الفني الجديد كلاودييو رانييري سببًا آخر للمشاكل الحالية له، حيث يدفع به في الجانب الأيمن بينما يفضل زانيولو التواجد في العمق.

جدير بالذكر أن زانيولو يعد واحدًا من أهم المواهب حاليًا على مستوى الكرة العالمية ومطلوبًا في أكثر من فريق على رأسهم يوفنتوس الإيطالي.