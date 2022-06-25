الرابطة تطلب أغاني تتويج الهلال والاتحاد بالدوري السعودي

من يتوج بالدوري السعودي للمحترفين 2021-2022؟

أصبحنا على بُعد خطوة واحدة فقط من معرفة بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، بعد أن وصلنا إلى الجولة 30 "الختامية"، والتي ستُعلن عن بطل الدوري.

الهلال يتساوى مع الاتحاد في صدارة دوري المحترفين برصيد 64 نقطة، ولكن المواجهات المباشرة لصالح الزعيم الذي نجح في الفوز على العميد ذهابًا وإيابًا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، طلبت من إدارتي الهلال والاتحاد تحديد الأغنية التي يرغب كل نادٍ في تشغيلها خلال احتفالية تتويج فريقه باللقب.

الرابطة تبدأ من الآن الإعداد في ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالرياض، وملعب الجوهرة المشعة في جدة، لاحتفالية التتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف الهلال نظيره الفيصلي على ملعب الملز، كما يستضيف الاتحاد فريق الباطن على ملعب الجوهرة المشعة، مساء يوم الإثنين المقبل، لمعرفة بطل الدوري.

ويحتاج الهلال لتحقيق الفوز على الفيصلي بأي نتيجة من أجل حسم اللقب لصالحه، بينما يحتاج الاتحاد للفوز على الباطن وتعثر الهلال بالتعادل أو الخسارة على يد الباطن.

بديل جانج؟ الهلال يقترب من شراء مدافع كلوب أمريكا

وكان الاتحاد يتصدر الترتيب بفارق 12 نقطة عن الهلال، ولكن استطاع الزعيم أن يستغل تعثرات العميد، ويسيطر على صدارة الترتيب بفارق المواجهات المباشرة.