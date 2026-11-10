الرابطة تحسم الجدل.. حقيقة اعتراض النصر على موعد الكلاسيكو الجديد واشتراط موافقة مدرب الأهلي!

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كشف مصدر رسمي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن حقائق مهمة للغاية؛ وذلك بعد الجدل المثار بشأن موعد كلاسيكو الأهلي والنصر، "المؤجل" من الجولة التاسعة.

الرابطة السعودية أعلنت إقامة كلاسيكو الأهلي والنصر، "المؤجل" من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن للمحترفين 2026-2027، يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

وفي هذا السياق.. أوضح المصدر في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الموعد الجديد للكلاسيكو؛ تم بموافقة ممثلي الأهلي والنصر الذين حضروا اجتماع الرابطة، دون إبداء اعتراض من أي منهما.

وترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية، عن أن النصر أبدى اعتراضًا على موعد الكلاسيكو؛ كما قيل إن المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي مارينو بوسيتش، هو الذي اختار موعد 20 نوفمبر 2026.

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وأكد المصدر أن الرابطة تتعامل مع ممثلي الأندية، بشكل طبيعي للغاية؛ نافيًا وجود محضر رسمي يتطلب موافقة المدربين، على مواعيد المباريات.

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* لماذا موعد 20 نوفمبر تحديدًا؟!

وعن موعد 20 نوفمبر تحديدًا.. أشار المصدر إلى أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أخذت في الحسبان ازدحام الروزنامة؛ بالإضافة إلى مراعاة مشاركة الأهلي والنصر في كأس السوبر المحلي خلال شهر ديسمبر القادم، وكذلك المباراة المؤجلة لـ"العالمي" أمام نادي الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا "النخبة".

وشدد المصدر على أن الرابطة راعت توفير نحو 4 أيام راحة لكل فريق بين المباريات؛ وذلك بعد تأجيل بطولة كأس آسيا 2027 رسميًا، وإعادة جدولة الروزنامة.

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جدير بالذكر أن الاتحاد القاري للعبة أعلن تأجيل بطولة كأس آسيا، التي كان مقررًا أن تستضيفها المملكة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027؛ لتقام في الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، على أن تُعرض المواعيد الجديدة على "فيفا" للحصول على موافقته.