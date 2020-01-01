الرائد يقفز للمركز الثالث في الدوري السعودي بالفوز على الفيصلي

الرائد يخطف 3 نقاط هامة من الفيصلي

حقق الرائد فوزًا هامًا على نظيره الفيصلي، ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف دون رد.

الرائد واصل عروضه المميزة وحقق الفوز الخامس على التوالي في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف واحد مبكر خلال اللقاء.

بدأ اللقاء سريعًا، بهدف الرائد في الدقيقة 3 من عمر المباراة، عن طريق جلال الداودي، ليخطف أصحاب الأرض مبكرًا ويصدم جماهير الفيصلي الحاضرة.

الهدف جاء بتسديدة صاروخية من ضربة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للفريق وسكنت شباك الفيصلي ليتقدم الفريق الضيف.

وحاول الفيصلي العودة مرة أخرى للقاء ولكنه فشل بفضل الاستبسال الدفاعي لفريق الرائد، الذي كان متمسكًا بشكل كبير بالـ3 نقاط الهامة في مشواره.

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وقفز الرائد إلى المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة ليناطح الكبار على المراكز المتقدمة في البطولة.

بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 20 نقطة في المركز التاسع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.