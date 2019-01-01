الرائد يُعلن مخالصة إسماعيل بانجورا بالتراضي

انضم لهم خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2016

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الرائد السعودي مخالصة المهاجم الفرنسي إسماعيل بانجورا، عقب التوصل إلى اتفاق مرضي لكلا الطرفين، سواء من ناحية النادي أو اللاعب.

بانجورا لعب فترة طويلة للرائد، حيث انضم لهم خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2016، وخرج خلال مسبرته إعارة إلى نادي الرائد قبل أن يعود مُجددًا للفريق.

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وقال الحساب الرسمي لنادي الرائد عبر تويتر : "وقعت إدارة نادي #الرائد مخالصة مالية مع اللاعب الفرنسي " اسماعيل بنقورا " بالتراضي بين الطرفين".

وقدمت الإدارة شكرها للاعب على ما قدم خلال الفترة الماضية مع تمنياتها للاعب بالتوفيق في حياته المستقبلية.

رسائل شكر من معتز هوساوي إلى الأصدقاء والجماهير والمسؤولين

الجدير بالذكر ان بانجورا مثل المنتخب الغيني في كثير من المناسبات، وسبق أن لعب في صفوف بعض الأندية الفرنسية مثل لومان ونانت ورين، وديناموكييف الأوكراني، وام صلال القطري والنصر الإماراتي.