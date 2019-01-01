الرائد يتقدم باحتجاج ضد الوحدة بسبب مشاركة باخشوين

الوحدة يفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قامت إدارة نادي الوحدة السعودي، برفع احتجاج رسمي ضد نظيره الوحدة بعد مباراة اليوم بينهما ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الوحدة الفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي، بقيادة المصري أحمد حسام ميدو المدير الفني.

وأصدر نادي الرائد بيانًا بشأن تقديمه احتجاج رسمي ضد مشاركة وليد باخشوين، ضمن صفوف الوحدة في مباراة اليوم السبت التي انتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء بيان الرائد على النحو التالي: " تقدمت إدارة نادي الرائد بشكل رسمي قبل قليل باحتجاج للاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة لاعب فريق الوحدة وليد باخشوين في مباراة الرائد الوحدة الذي لعب اللقاء اليوم ولديه ثلاث بطاقات صفراء".

📄| تقدمت إدارة نادي #الرائد بشكل رسمي قبل قليل باحتجاج للاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة لاعب فريق الوحدة وليد باخشوين في مباراة #الرائد_الوحدة الذي لعب اللقاء اليوم ولديه ثلاث بطاقات صفراء — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) February 9, 2019

ومن المنتظر أن ترد لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الاطلاع على سجل اللاعب من البطاقات الصفراء لاتخاذ قرار بشأن الواقعة.