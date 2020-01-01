الرائد وأبها والاتفاق يحصدون جوائز الأفضل في ديسمبر

رابطة دوري المحترفين دمجت جوائز شهري نوفمبر وديسمبر معًا

أعلنت اللجنة الفنية رابطة الدوري السعودي للمحترفين الحاصلين على جوائز أفضل مدرب؛ لاعب وحارس مرمى خلال شهر ديسمبر الماضي.

وحصل الألباني بيسنيك هاسي؛ المدير الفني للرائد، على جائزة أفضل مدرب، بعدما تمكن من قيادة فريقه للصعود إلى المركز السادس بجدول الترتيب بدلًا من الـ13، خلال الخمس جولات من التاسعة وحتى الـ13، وحصده للعلامة الكاملة في الخمس مباريات.

أما جائزة أفضل لاعب فحصدها التونسي سعد بقير؛ محترف أبها، وأفضل حارس للجزائري رايس مبولحي؛ محترف الاتفاق، بعدما حصل الثنائي على النقاط الأعلى في المعايير التي أعلنت عنها اللجنة الفنية من قبل.

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وأوضحت اللجنة أنها دمجت لقاءات شهر نوفمبر مع لقاءات ديسمبر في جوائز الرابطة الشعرية، نظرًا لتغيير جولات الـ11 والـ15.

يذكر أن أبها يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، حيث حقق الفوز في سبع مباريات، وتعادل في اثنتين وخسر خمسة لقاءات أخرى.

أما الاتفاق فيأتي بالمركز العاشر برصيد 17 نقطة، حصدها من الفوز في خمسة لقاءات، وتعادل في مباراتين وخسر سبع مباريات أخرى.