تعرض مدرب الرائد ولاعبه لحادث مروري

الثنائي تعرض لحادثين متفرقين اليوم

أعلن نادي الرائد السعودي تعرض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البلجيكي بيسنيك هاسي، ولاعبه مهند الشدوخي، اليوم السبت، إلى حادث مروري.

الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوضح أن الثنائي تعرض لحادثين مروريين متفرقين، لكن كلاهما خرج منهما سالمين معافيين دون أي إصابات.

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الرائد كان قد نجح أمس الجمعة، الفوز أمام المجزل بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل إلى دور الـ16.

ومن المقرر أن يلاقي في دور الـ16 فريق الوحدة، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 من يناير المقبل.

وتستعد حاليًا كتيبة المدرب البلجيكي لملاقاة الشباب في 12 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ11 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

الرائد يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 14 نقطة، حيث حقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر أربعة لقاءات أخرى.