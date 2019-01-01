جهاد الحسين يعادل رقم يحيى الشهري التاريخي بالدوري السعودي

اللاعب السوري المخضرم يواصل تألقه بالملاعب السعودية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت مواجهة الرائد والفيحاء تحقيق السوري جهاد الحسين؛ لاعب وسط الأول، تحقيق رقمًا قياسيًا لم يسبقه له أحد في تاريخ دوري المحترفين السعودي سوى يحيى الشهري؛ لاعب وسط النصر.

السوري قد فريقه للفوز أمام الفيحاء بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت أول أمس السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وصنع الحسين الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 61، بعرضية هوائية رائعة إلى أحمد الزين، ليضعها الأخير برأسية في الشباك.

بصناعة هذا الهدف، عادل لاعب الوسط السوري رقم الشهري، ليصبح الثنائي أكثر من صنع أهدافًا في تاريخ دوري المحترفين برصيد 48 تمريرة حاسمة.

هدية من جهاد الحسين لأحمد الزين ⚽️🎁#الرائد_الفيحاء pic.twitter.com/1FOuCkOeNU — موقع قول السعودي (@GoalSA) September 28, 2019

صاحب الـ35 عامًا يلعب بالدوري السعودي منذ صيف عام 2011، عندما جاء له من بوابة نجران، ولم يرحل عنه سوى لموسم وحيد إلى نادي دبي الإماراتي.

وانضم الحسين إلى الرائد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من التعاون، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.