الرئيس السيسي: أمم إفريقيا فرصة لحضور الجماهير بهذا الشكل بالدوري والكأس

كلمة رئيس جمهورية مصر العربية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التهنئة على الشكل الذي ظهر عليه حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وأيضًا مباراة الافتتاح.

وقال السيسي خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "مبروك مقدمًا للتنظيم، والبداية طيبة لنا، والجمهور المصري يساهم بوجوده في جميع المباريات، ويكون التشجيع لكل الفرق وليس لمنتخب مصر فقط".

رئيس مصر تابع: "نريد أن نقول أن هذه هي رسالتنا منذ تولي المسؤولية، واهتمامنا بإفريقيا وأشقاؤنا والجميع لاحظ هذا الأمر، واستضافتنا للبطولة في هذا الإطار أيضًا".

وواصل: "أتصور بأننا نحاول التحدث إلى الشباب في مصر أو إفريقيا، ونحن الآن نتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي".

رئيس جمهورية مصر العربية أردف: "البطولة وتنظيمها بهذا الشكل، سواء في حجز التذاكر أو المنشآت، يجب أن نحافظ عليها، وفرصة لنا أن يحضر الجماهير البطولات المصرية، بهذا الشكل".

واختتم السيسي تصريحاته قائلًا: "خلال المباريات القادمة في الدوري والكأس، سيكون لنا شكل مميز مثل ما حدث في مباراة اليوم".

منتخب مصر حقق الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019، والمقامة في مصر، وتنتهي في 19 يوليو المقبل.