"الذئاب" تترقب وضع أراوخو وجافي.. برشلونة إما يُسرع أو يخسرهما!

بدأت الأمور في الاشتعال داخل برشلونة، القلق يحدو مسؤولي البرسا حاليًا بشأن مستقبل الثنائي جافي ورونالد أراوخو في كامب نو.

صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن العروض التي يمتلكها الثنائي حاليًا، وهي كثيرة، تشكل تهديدًا حقيقيًا على برشلونة حتى ولو كانت رغبة اللاعبين هي البقاء.

وكيل أراوخو التقى بمسؤولي برشلونة وسمع أفكارهم حول التجديد، لكنها في الحقيقة لا تصل إلى حد ما يتمناه اللاعب ماليًا أبدًا.

في الوقت نفسه، فإن المفاوضات مع جافي لم تحظ بالجدية اللازمة حتى الآن، وذلك على الرغم من اقتناع إدارة برشلونة بأهميته واستمراره.

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ما تقوله سبورت واضح، إما أن يلحق برشلونة بالثنائي في وقت قريب، أو "الذئاب" سوف تخطفهما من جماعة تشافي هيرنانديز بوقت قريب.

من ناحية أراوخو، الدولي الأوروجوياني أمامه عروض كثيرة من الدوري الإنجليزي، وهناك إيمان بأن قدرات البدنية تؤهله ليكون مدافعًا كبيرًا بالسنوات المقبلة.

أما جافي ورغم أن اسمه لم يرتبط بالكثير من الأندية، لكن عمالقة أوروبا يترقبون بروز فكرة إمكانية الخروج من برشلونة فقط، وحينها سيجد من يمنحه مالًا كثيرًا وفرص رياضية أفضل حتى من برشلونة.

تجدر الإشارة إلى أن عقد جافي وكذلك أراوخو ينتهي بنهاية صيف 2023.