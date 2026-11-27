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لا يزال ريال مدريد الفريق الوحيد صاحب العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا بعد اكتساحه آيندهوفن بنتيجة 5-1 ليحافظ على صدارة الترتيب. لكن المدرب جوزيه مورينيو رفض الحديث عن فريقه كمرشح للقب، واصفًا توقعات الذكاء الاصطناعي بالهراء، ومؤكدًا تركيزه على تفادي خوض الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية.

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ريال مدريد يحافظ على سجله الأوروبي المثالي

عزّز ريال مدريد قبضته على صدارة جدول دوري أبطال أوروبا بفوز كاسح على آيندهوفن بنتيجة 5-1 . ورفع هذا الانتصار العريض رصيد الفريق إلى 15 نقطة من أول خمس مباريات في مرحلة الدوري.

كما جعل هذا الفوز الفريق الملكي الوحيد الذي يحافظ على سجل مثالي في دوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم. وتضع النتيجة فريق مورينيو في موقع قوي مع اقتراب المشوار الأوروبي من مراحله الحاسمة. ورغم النتيجة الكبيرة، سارع مورينيو إلى كبح سقف التوقعات.

مورينيو يرفض الذكاء الاصطناعي والحديث عن اللقب

مع تحليق ريال مدريد في القمة، اتجه الحديث بطبيعة الحال إلى ما إذا كان الفريق المرشح الأبرز للتتويج باللقب. غير أن مورينيو رفض الانسياق وراء الضجيج الخارجي أو التوقعات المبنية على البيانات.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس: «لا يزال الوقت مبكرًا بالنسبة لدوري أبطال أوروبا، ولا نعرف كيف ستصل الفرق إلى اللحظة الحاسمة، وهي الأدوار الإقصائية. البعض يقول إننا مرشحون، ثم هناك الذكاء الاصطناعي، وهو هراء. خطوة بخطوة».

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وبدلًا من التطلع إلى النهائي، ينصبّ تركيز المدرب فقط على تخفيف ضغط المباريات عن فريقه عبر تفادي خوض جولة الملحق الإضافية المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية.

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وأضاف: «لدينا تراكم كبير في المباريات، لذا لا أريد خوض الملحق. لدينا كأس السوبر، التي ستكون على الأرجح مباراتين، وكأس ملك إسبانيا. نحن على بُعد ثلاث أو أربع نقاط من تجنّب الملحق، وهذا أمر مهم».

تفاصيل دقيقة وضربات إصابات لدى المنافسين

أشار مورينيو إلى صعوبة التنبؤ بكرة القدم الأوروبية باعتبارها السبب الرئيسي لنظرته الحذرة. فقد أظهرت إصابات نجوم بارزين في الأندية المنافسة مدى سرعة تبدّل الأحوال قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

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وأوضح مورينيو: «دوري أبطال أوروبا دائمًا بطولة التفاصيل الدقيقة. بايرن [ميونخ] خسر [هاري] كين، وباريس سان جيرمان خسر [خفيتشا] كفاراتسخيليا و[ديزيريه] دوي. كما أن تراكم البطاقات في المباريات الحاسمة تفصيل مهم أيضًا. عوامل كثيرة لا تزال بعيدة عنا في الوقت الحالي».

جدول مزدحم ينتظر ريال مدريد

يواجه ريال مدريد الآن سلسلة مباريات شاقة في عدة بطولات. وفي المحطة المقبلة، يلاقي ألافيس في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، ثم يواجه ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو، قبل أن يعود إلى منافسات دوري أبطال أوروبا بمواجهة صعبة أمام آرسنال، وصيف الموسم الماضي، في 9 ديسمبر.