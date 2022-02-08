الدويش للاتحاد والهلال: تصالحوا، لكن ليس على حساب النصر .. والرد: كفاكم عنجهية

بدأ صراع الاتحاد والنصر مبكرًا خارج الملعب قبل المواجهة المرتبقة التي ستجمعهما يوم الجمعة القادم ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وستلعب دورًا مؤثرًا في صراعهما مع الشباب والهلال على اللقب.

العميد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 44 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر مع بقاء مباراة مؤجلة له سيخوضها أمام الهلال في مارس القادم، الزعيم في رصيده 31 نقطة ولديه مباراتين مؤجلتين.

ماذا قال محمد الدويش عن تقارب الاتحاديين والهلاليين؟

الأسابيع الأخيرة تشهد توترًا ملحوظًا بين الاتحاديين والنصراويين خاصة بعد انضمام عبد الرزاق حمدالله للعميد بعد فسخ عقده مع العالمي، وقد أجج أندرسون تاليسكا ذلك التوتر بتصريحاته الأخيرة ضد المهاجم المغربي.

ويرى بعض النصراويين أن الهلاليين يُحاولون استغلال الأمر جيدًا لصالحهم، خاصة مع وجود بوادر تقارب بينهم وبين الاتحاديين مؤخرًا، وهو ما دفع بالناقد الرياضي محمد الدويش لتحذير الاتحاديين والهلاليين من التصالح على حساب النصر والنصراويين.

النصراويون ليسوا من أبعد منصور البلوي ولامن طارد محمد نور ولا من سرّبوا خبر أجانب العالمية ولا من هتفوا بالعنصرية ولا من خطفوا منكم البطولات ولا من حوّلوا عنكم التعاقدات ..

جميل أنْ تتصالحوا مع الماضي فالصلح خير ولكن ليس على حساب #النصر والنصراويين ! — محمد الدويش (@Aldowayesh) February 8, 2022

إذ كتب عبر تويتر موجهًا رسالة للاتحاديين "النصراويون ليسوا من أبعد منصور البلوي ولا من طارد محمد نور ولا من سرّبوا خبر أجانب العالمية ولا من هتفوا بالعنصرية ولا من خطفوا منكم البطولات ولا من حوّلوا عنكم التعاقدات".

أضاف حول التقارب مع الهلاليين "جميل أنْ تتصالحوا مع الماضي فالصلح خير ولكن ليس على حساب النصر والنصراويين !".

ماذا قال محمد البكيري ردًا على الدويش؟

الناقد الرياضي محمد البكيري لم يُفوت تصريح الدويش دون الرد عليه، إذ أكد أن الهلاليين والاتحاديين لم ينسوا الماضي الأليم بينهم، والضربات التي وجهها كل فريق للآخر، لكن مشددًا على أن النصراويين كانوا أول المنقلبين على الاتحاد والجاحدين له والشامتين به بعد ضعفه.

إذ كتب "فعل الهلاليين لم ينساه الاتحاديون. ويتذكر الهلاليون فعل الاتحاديين بهم بانتزاع العويران والدوخي وتنازع المنجزات معهم. كان بينهما كسر عظام، لكن ما بال النصراويين مع الاتحاديين بعد استنادهم على جدارهم ماليًا وإعلاميًا .. كانوا أول المنقلبين عليهم والجاحدين لهم والشامتين بهم في ضعفه؟".

فعل الهلاليون لم ينساه الاتحاديين.

ويتذكر الهلاليين فعل الاتحاديين بهم.بانتزاع العويران والدوخي وتنازع المنجزات معهم. كان بينهما كسر عظام.

لكن ما بال النصراويين مع الاتحاديين بعد استنادهم على جدارهم ماليا واعلاميا.. كانوا أول المنقلبين عليهم والجاحدين لهم والشامتين بهم في ضعفه؟ https://t.co/lEOAC4BMyP — محمد البكيري (@m_bukairy) February 8, 2022

وأضاف الصحفي الاتحادي المخضرم في رسالة أخرى قاسية لعشاق النصر "ليس بين الاتحاديين والهلاليين ذلك الود الذي يصوره خيال نصراويين من أجل أن يدفعوا عنهم تهمة خلق العداوات مع الاتحاديين والمزايدة على صفقات ناديهم إعلاميًا وعلى المستوى الرسمي والتعرض لفريقهم دون مبرر سوى أنهم أصبحوا في موقف أقوى، ثم يتساءلون بعنجهية: ما سوينا شيء؟ سبحان الله".

ليس بين الاتحاديين والهلاليين ذلك الود. الذي يصوره خيال نصراويين. من أجل ان يدفعوا عنهم تهمة خلق العدوات مع الاتحاديين والمزايدة على صفقات ناديهم. اعلاميا وعلى المستوى الرسمي. والتعرض لفريقهم دون مبرر. سوى انهم اصبحوا في موقف أقوى. ثم يتساءلون بعنجهية:

ما سوينا شيء؟ سبحان الله — محمد البكيري (@m_bukairy) February 8, 2022

يُشار إلى أن الاتحاد وافق على بيع المدة المتبقية من عقدي نجميه، سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي، للهلال بعد حصول الأخير على توقيع اللاعبين عقب دخولهما الفترة الحرة من عقديهما مع العميد.