Goal.com
مباشرالتذاكر
Finland Venezuela 2026Getty Images

ترجمه

الدول التي لم تتأهل قط إلى كأس العالم لكرة القدم

كأس العالم

أكبر الدول في العالم التي لم تتأهل قط إلى كأس العالم لكرة القدم للرجال

هناك بعض الدول التي يُنظر فيها إلى التأهل لكأس العالم FIFA على أنه مجرد إجراء شكلي تقريبًا. وبالنسبة لمشجعي منتخبات مثل البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وفرنسا، من بين دول أخرى لا حصر لها، فإن تجاوز منتخباتهم لمراحل التصفيات بسهولة أمر لا يقبل الجدل، حتى تتاح لهم فرصة رفع الكأس عندما يحين موعد البطولة.

ومع ذلك، ليست جميع الدول متساوية في هذا الصدد. ففي حين تمتلك نخبة عالم كرة القدم كل الموارد التي قد تحتاجها، فإن العديد من الفرق حول العالم لا تستطيع ببساطة المنافسة على نفس الملعب، ومن المفهوم أنها لم تنجح أبدًا في الوصول إلى الحدث الرئيسي للفيفا. وهناك دول أخرى تتمتع بتاريخ عريق، لكنها لم تنجح أبدًا، لسبب غريب، في التأهل لكأس العالم. 

قبل كأس العالم 2026، التي من المقرر أن تكون أكبر بطولة تنظمها المنظمة على الإطلاق، تلقي GOAL نظرة على الدول التي لم تنجح أبدًا في إضفاء البهجة على البطولة بحضورها.

قائمة الدول التي لم تتأهل أبدًا لكأس العالم

Venezuela v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images

هناك عدد من الدول التي تحاول التأهل لكأس العالم للرجال منذ فترة طويلة، لكنها لم تنجح أبدًا. تشارك فنزويلا في التصفيات منذ عام 1966، لكنها لا تزال الدولة الوحيدة في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL) التي لم تصل أبدًا إلى البطولة، في حين أنتجت فنلندا العديد من اللاعبين المتميزين على مر السنين، لكنها لم تنجح أبدًا في تحقيق نتائج قوية في التصفيات.

من المفترض أن يساعد توسيع عدد الفرق المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقًا عددًا من الدول على تحقيق أول مشاركة لها في البطولة، لكن حتى الآن لا تزال العديد من الفرق ذات التصنيف العالي تنتظر فرصتها الأولى. فقد أنتجت ألبانيا على مر السنين العديد من اللاعبين الموهوبين والمجتهدين، لكن الحظ لم يحالفها في التصفيات، في حين كانت مالي وبوركينا فاسو منافستين قويتين في القارة الأفريقية، لكنهما لم تتمكنا من تجاوز حاجز التأهل. تحسنت جورجيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى دور الـ16 في يورو 2024 قبل أن تودعها إسبانيا، الفائزة باللقب في النهاية، وقد يساعد وجود نجم باريس سان جيرمان خفيشا كفاراتشيليا وحارس مرمى ليفربول جيورجي مامارداشفيلي في وصولها إلى أكبر مسرح كروي في المستقبل.

هناك بعض الدول التي ستكافح دائمًا للوصول إلى كأس العالم بسبب قلة عدد سكانها، لكن كوراكاو، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 156 ألف نسمة فقط، أثبتت مؤخرًا أن الحجم ليس كل شيء، حيث فاجأت عالم كرة القدم بوصولها إلى بطولة 2026. مونتسيرات هي أقل الدول الأعضاء في الفيفا من حيث عدد السكان في العالم، حيث يعيش فيها ما بين 4,000 إلى 5,000 نسمة، بينما تواجه جزر كوك تحديات لوجستية كبيرة حيث يتوزع سكانها البالغ عددهم 17,000 نسمة على مساحة 2.2 مليون كيلومتر مربع من المحيط. في حين أن سان مارينو وجبل طارق لديهما عدد سكان أكبر يبلغ حوالي 34,000 نسمة لكل منهما، إلا أنهما يتنافسان في تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في أوروبا، وغالباً ما يجدان صعوبة في الفوز بمباراة واحدة، ناهيك عن تحقيق سلسلة انتصارات تضع أي منهما في منافسة جادة.

البلدالاتحاد تأهل منذ
ألبانياالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1966
ساموا الأمريكيةالاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم2002
أندوراالاتحاد الأوروبي لكرة القدم2002
أنغيلاكونكاكاف2002
أرمينياالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1998
أروباكونكاكاف1998
أذربيجانالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1998
جزر الباهاماكونكاكاف2002
البحرينالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1978
بنغلاديشالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1986
بربادوسالاتحاد الأمريكي لكرة القدم1986
بيلاروسياالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1998
بليزكونكاكاف1998
بنينالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1974
برموداالاتحاد الأمريكي لكرة القدم1970
بوتانالاتحاد الآسيوي لكرة القدم2018
بوركينا فاسوالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1978
بورونديالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1994
كمبودياالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1998
جزر كايمانالاتحاد الأمريكي لكرة القدم1998
جمهورية أفريقيا الوسطىالاتحاد الأفريقي لكرة القدم2002
تشادCAF2002
جزر القمرالاتحاد الأفريقي لكرة القدم2010
جزر كوكOFC1998
قبرصالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1962
جيبوتيالاتحاد الأفريقي لكرة القدم2002
دومينيكاالاتحاد الأمريكي لكرة القدم1998
جمهورية الدومينيكانكونكاكاف1978
غينيا الاستوائيةالاتحاد الأفريقي لكرة القدم2002
إريترياالاتحاد الأفريقي لكرة القدم2002
إستونياالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1934 / 1994
إسواتينيالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1994
إثيوبياالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1962
جزر فاروالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1994
فيجيالاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم1982
فنلنداالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1938
الغابونالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1990
جورجياالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1998
جبل طارقالاتحاد الأوروبي لكرة القدم2018
غريناداكونكاكاف1982
غواتيمالاكونكاكاف1958
غينياالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1974
غياناالاتحاد الأمريكي لكرة القدم1978
الهندالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1954
كازاخستانالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1998
كينياالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1974
كوسوفو*الاتحاد الأوروبي لكرة القدم2018
قيرغيزستانالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1998
لاتفياالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1938 / 1994
لبنانالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1994
ليسوتوالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1974
ليبيرياالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1966
ليبياالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1970
ليختنشتاينالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1994
ليتوانياالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1934 / 1994
لوكسمبورغالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1934
مدغشقرالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1972
ملاويالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1978
ماليزياالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1974
ماليالاتحاد الأفريقي لكرة القدم2002
مالطاالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1974
موريشيوسالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1974
مولدوفاالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1998
الجبل الأسودالاتحاد الأوروبي لكرة القدم2010
مونتسيراتكونكاكاف2002
موزمبيقالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1982
ميانمارالاتحاد الآسيوي لكرة القدم2010
ناميبياالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1994
كاليدونيا الجديدةOFC2006
نيكاراغواكونكاكاف1994
النيجرالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1978
مقدونيا الشماليةالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1996
عمانالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1986
باكستانالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1990
فلسطينالاتحاد الآسيوي لكرة القدم2002
بابوا غينيا الجديدةالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1998
الفلبينAFC1998
بورتوريكوكونكاكاف1974
روانداالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1998
سانت كيتس ونيفيسالاتحاد الأمريكي لكرة القدم1998
سانت لوسياكونكاكاف1994
سانت فنسنت وجزر غرينادينكونكاكاف1994
سامواOFC1994
سان مارينوالاتحاد الأوروبي لكرة القدم1994
ساو تومي وبرينسيبيالاتحاد الأفريقي لكرة القدم2002
سيشيلالاتحاد الأفريقي لكرة القدم2002
سنغافورةالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1978
جزر سليمانالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1994
جنوب السودانCAF2018
السودانالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1958
سورينامكونكاكاف1962
تاهيتيOFC1994
طاجيكستانالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1998
تنزانياالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1974
تايلاندالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1974
تونغاالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1998
تركمانستانالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1998
جزر تركس وكايكوسالاتحاد الأمريكي لكرة القدم2002
جزر فيرجن الأمريكيةكونكاكاف2002
أوغنداالاتحاد الأفريقي لكرة القدم1978
فانواتوOFC1994
فنزويلاCONMEBOL1966
فيتنامالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1994
اليمنالاتحاد الآسيوي لكرة القدم1986 / 1994

*لا يزال بإمكان كوسوفو التأهل عبر مباريات الملحق. 

ما هي أكبر الدول التي لم تتأهل قط إلى كأس العالم؟

FBL-WC-2026-AFC-QAT-IND-FANSGetty Images

هناك عدد من الدول ذات الكثافة السكانية الهائلة التي لم تشارك قط في كأس العالم للرجال. وتعد الهند أكبر دولة من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 1.46 مليار نسمة. كانت هذه الدولة الآسيوية قد تأهلت لكأس العالم 1950 تلقائيًا بعد انسحاب دول من نفس المنطقة، لكن تكاليف السفر وتفضيل المشاركة في الألعاب الأولمبية بدلاً من ذلك دفعها إلى الانسحاب. كما يبلغ عدد سكان باكستان 255 مليون نسمة، لكن، مثل الهند، لا يزال كرة القدم رياضة ثانوية بعد الكريكيت، ولم تحتل أبدًا مرتبة أعلى من 141 في التصنيف العالمي.

عينت إندونيسيا النجم الهولندي الكبير باتريك كلويفرت مدربًا لها في محاولتها الوصول إلى كأس العالم 2026، لكنها خرجت من الدور الرابع في تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. شاركت البلاد سابقًا باسم جزر الهند الشرقية الهولندية في عام 1938 بصفتها مستعمرة تابعة لهولندا، لكن دولة إندونيسيا الحديثة لم تشارك قط في كأس العالم.

بنغلاديش هي دولة أخرى تتمتع بشعبية كبيرة لكرة القدم، لكن "نمور البنغال" لم تتجاوز أبداً جولات التصفيات. في أفريقيا، تُعتبر إثيوبيا رائدة كرة القدم في المنطقة باعتبارها واحدة من أوائل الدول التي شاركت في النسخة الأولى من كأس الأمم الأفريقية عام 1957، وفازت بالبطولة لاحقاً في عام 1962، لكن أقرب ما وصلت إليه هو خسارة مباراة فاصلة بنتيجة 4-1 أمام نيجيريا في تصفيات كأس العالم 2014.

شهدت الفلبين مؤخرًا نموًا في شعبية كرة القدم، لكن كرة السلة والملاكمة لا تزالان الرياضتين الرائدتين في البلاد، ولم تتحقق مشاركتها في كأس العالم بعد، بينما تفتخر فيتنام بسكان يبلغ عددهم 101 مليون نسمة، لكن أقرب ما وصلت إليه هو الدور الثالث من التصفيات الآسيوية في عام 2022.

ويأمل العديد من البلدان في أن ييسر نظام التصفيات الموسع فرص التأهل إلى كأس العالم في المستقبل. ومن المؤكد أن دولاً مثل فنلندا وفنزويلا ستصل في يوم من الأيام إلى هذه البطولة العالمية، لكن بالنسبة لدول أخرى، يظل هذا الأمر للأسف مجرد حلم بعيد المنال بسبب مواردها المحدودة للغاية.

إعلان