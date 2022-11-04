الدوسري والغنام يدعمان المنتخب السعودي قبل ودية آيسلندا

الأخضر يُواصل استعداداته لكأس العالم في أبو ظبي

واصل المنتخب السعودي بقيادة مدربه هيرفي رينارد استعداداته في أبو ظبي للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، ومن المقرر أن يلتقي بعد غدٍ الأحد مع آيسلندا وديًا.

حساب المنتخب السعودي على تويتر أكد انضمام المدافع سلطان الغنام ولاعب الوسط ناصر الدوسري لتدريبات الأخضر يوم أمس الخميس، مشيرًا إلى أنهما اكتفيا خلال مران اليوم بأداء تدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي.

الحصة التدريبية بدأت بتدريبات الإحماء ثم أخرى خاصة بالاستحواذ على الكرة قبل أن يُختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب وتدريبات خاصة بالإطالة، ومن المتوقع أن يخوض الأخضر تدريبه الأخير قبل وديته الرابعة عصر غدٍ السبت.

من جانبه، غاب صالح الشهري مهاجم الهلال عن المران الجماعي واكتفى بأداء تدريبات خاصة رفقة الجهاز الطبي.

يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وستكون المباراة الأولى في مونديال قطر 2022 أمام زملاء ليونيل ميسي.