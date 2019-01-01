بعد الدوسري - لوشيسكو يستبعد هيون وجيوفينكو من مواجهة الفتح

الهلال سيواجه الفتح بدون 3 لاعبين

قرر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، استبعاد المدافع الكوري هيون سو، والمهاجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، من قائمة الفريق التي ستواجه الفتح.

الهلال يستعد لمواجهة الفتح، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن رازفان قرر منح هيون سو وجيوفينكو راحة، بعد مباراة ديربي الرياض أمام النصر.

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وكان سالم الدوسري مهاجم الهلال، غاب عن تدريبات الهلال، بسبب تعرضه لنزلة معوية، وبالتالي سيغيب عن مواجهة الفتح.

ويستعد الهلال للحدث الأكبر، بمواجهة فريق أوراوا ريدز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.