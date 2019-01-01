الدوسري: مازال أمامنا مباراة أخرى.. سنبذل قصارى جهدنا من أجل التتويج

الهلال أخذ خطوة نحو التتويج القاري

تحدث سالم الدوسري جناح الهلال السعودي، عن فوز فريقه على أوراوا الياباني بهدف دون رد، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب "جامعة الملك سعود".

واستضاف الهلال نظيره أوراوا، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تمكن كاريلو من إحراز هدف اللقاء الوحيد وأهدر لاعبي الزعيم الكثير من الفرص.

وأعرب الدوسري عن سعادته بالفوز في ذهاب نهائي البطولة، وأكد على سعيهم لتحقيق الفوز أيضًا في الإياب من أجل التتويج باللقب الغائب عن قلعة الزعيم.

وقال جناح الهلال: "المباراة اليوم كانت شوط أول وانتهى والشوط التاني هناك في اليابان، سنحاول بكل ما لدينا من قوة وجهد من أجل التتويج باللقب".

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وأضاف الدوسري: "في الإدوار النهائية من هذه البطولات الكبرى، الطرق الذي يرتكب أخطاء أقل هو من سيفوز في النهاية، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز".

ويواجه الهلال نظيره أوراوا في اليابان، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 24 من نوفمبر الجاري، حيث يكفي الهلال التعادل بأي نتيجة.