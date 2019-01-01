الدوسري بطلًا لكأس فيفا للأبطال في لندن

اللاعب السعودي مساعد الدوسري يحقق بطولة كأس فيفا للأبطال المقامة في لندن على حساب "فيتالاتي مايسترو".

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق السعودي مساعد الدوسري بطولة كأس فيفا للأبطال المقامة في لندن على حساب فيتالاتي مايسترو بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

جاء هذا عقب أن تقدم في الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة، لكن لم يكن ذلك ليعني أي شيء لخصمه الذي سبق له أن عاد من نتيجة مشابهة في الأدوار الأولى.

ولكن مع بداية الشوط الثاني من المباراة النهائية في البطولة الخاصة بشهر إبريل نجح الدوسري في إضافة الهدف الرابع وقتل المباراة من ركلة جزاء تصدى لها حارس فيتالاتي وتمت متابعتها بهدف.

وتعد تلك البطولة هي أول بطولة كبرى لمساعد الدوسري منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث تغيب عن منصة التتويج لأشهر وبدأت حملات التشكيك في قدراته.

وسيقام في الشهر المقبل حدثان مؤهلان لبطولة فيفا الإلكترونية الدولية التي ستقام في شهر يونيو القادم حيث سيتنافس حوالي 120 لاعبًا من أجل صعود 32 فقط للبطولة التي ستقام في الصيف.

جدير بالذكر أن الجوائز المالية الخاصة بالبطولة تصل لحوالي 250 ألف دولار أمريكي، بالإضافة لتذكرة لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي السنوي، وهي كانت جوائز العام الماضي.