الدوسري بطلًا لكأس فيفا للأبطال في لندن

حقق السعودي مساعد الدوسري بطولة كأس فيفا للأبطال المقامة في لندن على حساب فيتالاتي مايسترو بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

جاء هذا عقب أن تقدم في الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة، لكن لم يكن ذلك ليعني أي شيء لخصمه الذي سبق له أن عاد من نتيجة مشابهة في الأدوار الأولى.

ولكن مع بداية الشوط الثاني من المباراة النهائية في البطولة الخاصة بشهر إبريل نجح الدوسري في إضافة الهدف الرابع وقتل المباراة من ركلة جزاء تصدى لها حارس فيتالاتي وتمت متابعتها بهدف.

Congratulations to @Msdossary7, winner of the #FUTChampionsCup April! 🙌👑🏆 pic.twitter.com/hH4TvNqDUM