النتائج المباشرة
كأس آسيا

الدوسري: اليابان خطفت الفوز من فرصة واحدة

التعليقات()
Getty Images
اليابان تطيح بالسعودية من دور الـ16 بكأس آسيا

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

سالم الدوسري، لاعب المنتخب السعودي، عن خروج الأخضر من كأس الأمم الآسيوية أمام اليابان من دور الـ16 من البطولة.

وتلقى المنتخب السعودي هزيمة صعبة أمام اليابان بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين بالإمارات العربية المتحدة.

وقال الدوسري في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "الهزيمة أمام اليابان مسئولية جميع اللاعبين، مثل حالة الفوز أيضًا يتحملها الجميع".

اختيارات المحررين

وأضاف : "سيطرنا على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة، وكنا الأفضل ولكن اليابان نجح في استغلال فرصة واحدة وخطف الفوز".

واختتم الدوسري قائلًا: "قدمنا كل ما لدينا لتحقيق العودة إلى المباراة، ولكن لم نتمكن من ذلك، وكنا نلعب من أجل الشعار الأغلى".

إقرأ أيضًا - المولد يتحدث عن الهزيمة أمام اليابان والخروج من آسيا

ويواجه المنتخب الياباني نظيره فيتنام، ضمن مباريات دور الـ8 من كأس الأمم الآسيوية، حيث تأهل الأخير على حساب الأردن.

 

الموضوع التالي:
جدل حول تقنية الفيديو في إسبانيا بسبب هدف لويس سواريز
الموضوع التالي:
ميلان يهزم جنوى ويستعيد المركز الرابع
الموضوع التالي:
خاص - حارس اليابان: لم نقدم أداء رائع أمام السعودية.. والأهم التأهل
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | مواعيد ونتائج المباريات، القنوات الناقلة، المدن والملاعب المستضيفة، التذاكر والمجموعات
الموضوع التالي:
كأس آسيا | زوار جول يختارون الإماراتي الأفضل في دور المجموعات
إغلاق