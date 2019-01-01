الدوري الهولندي | زياش وتاديتيش يقودان أياكس لضرب سيتارد برباعية

أياكس يواصل عمله للضغط على إيندهوفن

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح أياكس الهولندي، في تحقيق فوز سهل على حساب سيتارد برباعية نظيفة في الجولة الـ25 من الدوري الهولندي.

فوز مهم لأياكس من أجل تقليص الفارق مع إيندهوفن، الذي فاز أمس على بريدا بهدفين نظيفين.

وتقدم أحفاد يوهان كرويف بطريقة مبكرة بفضل هدف دوسان تاديتيش، في الدقيقة الرابعة.

وعزز البرازيلي ديفيد نيريس النتيجة بهدفين في الدقائق 27 و63، حيث صنع له المغربي حكيم زياش الهدف الثاني.

وشارك زكريا لبيض بدلاً من مواطنه زياش في الدقيقة 73، بينما أنهى تاديتيش التسجيل بهدف رابع في الدقيقة 85.

ليرفع أياكس رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن إيندهوفن وله لقاء مؤجل أمام زفوله سيخوضه الأربعاء المقبل.

ورفع الصربي رصيده التهديفي إلى 18 هدفاً بالدوري الهولندي، بينما عزز زياش من مساهمته بصناعة الأهداف ليصل إلى 10 خلف بيروجين لاعب إيندهوفن 12 هدفًا، وبيرجوس لاعب فينورد بـ11 هدفًا.