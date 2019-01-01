الدوري الهولندي| دي يونج لاعب العام.. وحكيم زياش ضمن تشكيل الموسم

لاعب الوسط المنتقل إلى برشلونة هو أفضل لاعب في الدوري الهولندي لهذا الموسم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

فاز فرينكي دي يونج نجم وسط أياكس أمستردام بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي عن موسم 2018-2019.

وتقدم الجائزة من رابطة الدوري بالإضافة إلى أوبتا المتخصصة في الإحصائيات وقنوات فوكس سبورتس.

على الناحية الأخرى فاز أنجيلينيو نجم أيندهوفن الواعد بجائزة موهبة العام.

فيما شهد تشكيل العام تواجد 7 لاعبين من أياكس بينهم المغربي حكيم زياش، بالإضافة لثلاثة لاعبين من أيندهوفن، وفقط مارتن أوديجارد من خارج الفريقين.

وإليكم فريق العام في الدوري الهولندي: أندري أونانا (أياكس) – دينزيل دومفريس (أيندهوفن) – ماتيس دي ليخت (أياكس) – دالي بليند (أياكس) – أنجيلينيو (أيندهوفن) – مارتن أوديجارد (فيتيس) – فرينكي دي يونج (أياكس) – حكيم زياش (أياكس) – لوك دي يونج (أيندهوفن) – دوسان تاديتش (أياكس).

وكان أياكس قد توج بالدوري بفارق 3 نقاط عن أيندهوفن، فيما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي ودعه على يد توتنهام هوتسبر.

يذكر أن فرينكي دي يونج قد أتم صفقة انتقاله إلى برشلونة، وهي الصفقة التي كانت تنتظر نهاية الموسم فقط.