الدوري المغربي | فيديو - حسنية أكادير يتعثر بهزيمة واتحاد طنجة يلحق به بتعادل

الفتح الرباطي يعود للانتصارات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أسقط الفتح الرباطي، حسنية أكادير في فخ الهزيمة بثنائية نظيفة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المغربي للمحترفين.

هدف اللقاء الأول سجله سعد أيت الخرصة في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، وأضاف آدم التفاني الهدف الثاني للفريق الرباطي في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

الهزيمة جمدت رصيد أكادير عند النقطة 36، ليكون مهددًا بفقدان مركزه الثالث، بينما ارتفع رصيد الفتح الرباطي إلى النقطة 29 في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

#بطولة_إتصالات_المغرب| #الفتح_الرياضي يعود لسكة الإنتصارات بفوزه على حساب #حسنية_أكادير بنتيجة 2-0 ضمن فعاليات الأسبوع 25 <<هدفا المواجهة >>. pic.twitter.com/yqzBUmI1o3 — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ٢١ أبريل ٢٠١٩

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، حسم التعادل السلبي دون أهداف مواجهة اتحاد طنجة ونهضة بركان، على ملعب طنجة.

التعادل جعل الاتحاد متساويًا في النقاط مع حسنية أكادير، لكنه يحتل المركز الرابع متأخرًا في المواجهات المباشرة، بينما يأتي نهضة بركان في المركز الـ11 بـ30 نقطة.