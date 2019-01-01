الدوري المغربي | فيديو - حسنية أكادير يرتقي للوصافة بفوز صعب أمام نهضة بركان

يوسف الفحلي يقتنص ثلاث نقاط مهمة لحسنية أكادير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اختطف حسنية أكادير فوزًا صعبًا أمام نهضة بركان بثلاثية مقابل هدفين، في اللحظات الأخيرة على ملعب أدرار، ضمن الجولة الـ20 من الدوري المغربي.

أصحاب الأرض بدأوا التهديف أولًا في الدقيقة 26 عن طريق يوسف الفحلي، وسريعًا أضاف جلال الداودي الهدف الثاني في الدقيقة 30 من ضربة جزاء.

الفريق البركاني قلص الفارق بهدفه الأول في الدقيقة 33 عن طريق لابا كودجو فودوه، وسجل اللاعب نفسه هدف التعادل في الدقيقة 68 من ضربة جزاء، تسببت في طرد بدر كاشاني؛ لاعب الحسينية.

واقتنص يوسف الفحلي الثلاث نقاط لحسنية أكادير بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد أصحاب الأرض إلى النقطة 30 ليرتقوا إلى الوصافة متفوقين بفارق الأهداف عن اتحاد طنجة، صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، وإن كان لحسنية أكادير مباراة مؤجلة.

فيما يأتي نهضة بركان في المركز السابع برصيد 27 نقطة.