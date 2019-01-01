الدوري المغربي – بركان يستعد للزمالك بثلاثية في الوداد ويشعل صراع الصدارة

نهاية مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المغربي

فيسبوك تويتر بلال محمد

سقط الوداد في فخ الهزيمة أمام نهضة بركان، بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب البلدي لبركان.

واشتعل صراع الصدارة بين الوداد والرجاء عقب خسارة الأول اليوم، حيث تجمد رصيد الوداد عند النقطة 54 في الصدارة بعد لعب 27 مباراة، وجاء الرجاء في المركز الثاني برصيد 52 نقطة بعد لعب 28 مباراة.

على الجانب الآخر ارتفع رصيد بركان إلى النقطة 37 في المركز السابع، وبفارق نقطتين عن اتحاد طنجة صاحب المركز الخامس.

وليد الكرتي افتتح التسجيل لصالح الوداد في الدقيقة الخامسة، قبل ان يرد عليه محمد فرحان سريعاً بتسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة.

هدأ اللعب، مع استمرار محاولات الفريقين لخطف هدف التقدم من جديد، وفي مطلع الشوط الثاني سجل عمر النمساوي الهدف الثاني لبركان.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة تمكن أشرف داري من تسجيل هدف التعادل لصالح الوداد، ولكن بعد ست دقائق فقط خطف كودجو هدف الفوز لصالح بركان.

هذه الزاوية ستصبح زاويته المفضلة، رُكنه المفضل ورايته الأجمل ⛳️



(📸: IG\premierleague) pic.twitter.com/EQOQhpSfHH — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 13, 2019

وفي نفس الجولة، تعادل أولمبيك خريبكة أمام الفتح الرباطي بهدفين لكل فريق، ليصل خريبكة إلى النقطة 33 في المركز الحادي عشر، والفتح الرباطي في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

وتعادل أيضاً شباب الريف أمام الدفاع الحسني بهدف لكل فريق، ليواصل شباب الريف تذيل للبطولة بـ 24 نقطة، بينما وصل الدفاع الحسني إلى النقطة 38 في المركز السادس.

وتمكن حسنية أغادير من الفوز على المغرب التطواني بهدف نظيف سجله تامر صيام، ليصل اغادير إلى المركز الرابع برصيد 41 نقطة.