الدوري المغربي – بثنائية في طنجة آسفي يخطف المركز الثالث

أولمبيك آسفي خطف المركز الثالث من اتحاد طنجة

فيسبوك تويتر بلال محمد

خطف أولمبيك آسفي، المركز الثالث من اتحاد طنجة، بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في الجولة الـ 28 من الدوري المغربي.

وبعد فوز الأمس رفع آسفي رصيده إلى النقطة 42 في المركز الثالث من جدول المسابقة، وبفارق ثلاث نقاط عن طنجة صاحب المركز الرابع.

محمد واتار افتتح التسجيل في الدقيقة 28 من مجريات الشوط الأول، لصالح الضيوف، وحاول بعد ذلك طنجة إدراك هدف التعادل لكن دون فائدة لينتهي الشوط الأول بتقدم آسفي.

الشوط الثاني، استمر اللعب في وسط مع محاولات من الجانبين، ولكن استطاع حمزة جودالي إطلاق رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض بهدف ثان في الدقيقة 83.

ويتبقى مباراتين حتى نهاية البطولة، يلعب خلالهما آسفي مع الكوكب المراكشي يوم 18 مايو، ويختتم المسابقة مع يوسفية برشيد في 23 من الشهر ذاته.

وعلى الجانب الآخر، يلعب طنجة امام الوداد المتصدر يوم 18 مايو، وأمام الفتح الرباطي في المباراة الختامية يوم 23 من الشهر الجاري.