الدوري المغربي - الوداد يستعيد الصدارة واتحاد طنجة يتعادل والرجاء يستفيق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أقيمت اليوم الأربعاء، ثلاث مباريات في ختام الجولة الـ12، بالدوري المغربي للمحترفين.

المباراة الأولى، حل بها الوداد ضيفًا على أولمبيك خريبكة، على ملعب الفوسفاط، وعاد وداد الأمة بفوز ثمين بهدف وحيد.

سجل محمد ناهيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78، من رأسية بعدما استلم عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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الفوز كان الأول للوداد بعد عودة التونسي فوزي البنزرتي لقيادة الفريق فنيًا في أول مباراة له، ليستعيد به صدارة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على حسنية أكادير، صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد خريبكة عند النقطة 13 في المركز الـ12.

المباراة الثانية، استضاف بها اتحاد طنجة فريق الكوكب المراكشي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الفريق المراكشي تقدم أولًا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بالمباراة، اقتنص المهدي النغمي هدف التعادل لطنجة من ضربة جزاء.

ورفع التعادل رصيد اتحاد طنجة إلى النقطة الـ14 في المركز السابع، بينما يأتي الكوكب المراكشي في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

المباراة الثالثة والأخيرة، استضاف بها الرجاء، سريع وادي زم، وعاد بها الأخضر للفوز، حيث انتصر بثلاثية مقابل هدفين.

محسن ياجور تقدم أولا للنسور في الدقيقة 20، لكن بعدها بتسع دقائق تعادل عصام بودالي لوادي زم، وقبل نهاية الشوط الأول تقدم أنس جبرون للرجاء مرة أخرى من ضربة جزاء

وأحرز زكريا حدراف الهدف الثالث للأخضر في الدقيقة ، وفي اللحظات الأخيرة أحرز عبد الله ديارا الهدف الثاني للضيوف.

فوز الليلة جاء بعد هزيمة الرجاء في اللقاء الأخير أمام الفتح الرباطي وتعادله قبلها أمام حسنية أكادير، ليرفع رصيده إلى النقطة الـ12 في المركز الـ14، فيما تجمد رصيد سريع وادي زم عند النقطة 13 في المركز التاسع.