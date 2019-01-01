الدوري المغربي - الوداد يخطف فوز صعب أمام برشيد ويعزز صدارته

وداد الأمة يسير بخطوات ثابتة نحو اللقب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الوداد فوزًا صعبًا أمام يوسفية برشيد بثنائية مقابل هدف وحيد، على الملعب البلدي لبرشيد، ضمن الجولة الـ17 من الدوري المغربي.

شوط اللقاء الأول جاء سلبيًا من جانب الفريقين، حتى نجح كومارا في تسجيل الهدف الأول لوداد الأمة في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

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وأعاد محمد سديل المباراة لنقطة التعادل بهدف في الدقيقة 77، قبل أن ينجح محمد ناهيري في اقتناص هدف الفوز للوداد قبل صافرة النهاية بعشر دقائق.

الفوز رفع رصيد الوداد إلى النقطة 39 متربعًا على الصدارة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، بينما تجمد برشيد عند النقطة 25 في المركز الخامس.