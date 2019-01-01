الدوري المغربي - الوداد البيضاوي يفوز على التطواني ويعزز صدارته

الفارق يصبح 18 نقطة بين الوداد واتحاد طنجة صاحب الوصافة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي الوداد البيضاوي الفوز على نظيره المغرب التطواني بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأب جيكو، بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

وسجل الهدف الأول اللاعب أيمن الحسوني بالدقيقة 48 من زمن المباراة، ليتقدم لفريقه الوداد البيضاوي.

وتمكن اللاعب المكعزي من تسجيل هدف التعادل للمغرب التطواني بالدقيقة 64 من زمن المباراة.

وواصل الوداد ضغطه من أجل تسجيل هدف التقدم، ليتمكن إسماعيل الحداد من تسجيل الهدف الثاني للوداد بالدقيقة 68 من زمن المباراة.

وأهدر لاعبي الوداد العديد من الفرص المحققة لتسجيل هدف ثالث، ولكنهم أهدروها ولم يسجلوا أهدافاً أخرى.

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الوداد رفع رصيده للنقطة 48 في صدارة الدوري المغربي، بفارق 18 نقطة عن اتحاد طنجة صاحب المركز الثاني.