الدوري المغربي - اتحاد طنجة يسقط حسنية أكادير في مباراة الكروت الحمراء

الاتحاد يرتقي للوصافة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق اتحاد طنجة فوزًا مهمًا أمام حسنية أكادير بهدف وحيد، على ملعب طنجة، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المغربي.

هدف اللقاء الوحيد جاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بأقدام المهدي النغمي من ضربة جزاء.

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وشهدت المباراة إشهار الثلاثة كروت حمراء في وجه عمر العرجون وعبد الكبير الوادي ثنائي طنجة، والمهدي أوبيلا لاعب الحسنية.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 33 مرتقيًا للوصافة، بينما يأتي الحسنية في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.