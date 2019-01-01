التونسيون والمغربيون - نجوم الصف الأول بالدوري المصري

بصمة واضحة للاعبي شمال أفريقيا بالدوري المصري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فرضوا أنفسهم بقوة على قطبي الكرة المصرية، فأصبحوا هم نجوم الصف الأول بالدوري المصري عن جدارة واستحقاق، حديثنا عن لاعبي تونس والمغرب..

التونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو بالأهلي، والتونسيان حمدي النقاز وفرجاني ساسي والمغربيان خالد بوطيب وحميد أحداد والوافدان الجديدان من أسود أطلس كذلك أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم بالزمالك، غياب واحد منهم، وخصيصًا الرباعي الأول، كان مؤثرًا للغاية في أداء كلٍ من الأحمر والأبيض.

لا يختلف اثنان على تأثير هذا الرباعي وتحكمهما في ترمومتر أداء القطبين بالموسم الماضي، والذي دفع رئيس القلعة البيضاء للتمسك بتأجيل الدوري لما بعد نهاية كأس أمم أفريقيا 2019، حتى يكتمل شفاء ساسي من الإصابة، ليقينه التام بدوره المركزي في وسط ملعب الفارس الأبيض.

البداية مع معلول، الذي قدم أفضل أداء له خلال الثلاثة مواسم التي قضاها بالقلعة الحمراء، بالموسم الماضي، فاستحق اختيار جمهور الأهلي له كأفضل لاعبي الفريق بالموسم، وإطلاق اسم "دوري علولو" على النسخة ذاتها.

36 مباراة شارك بها ظهير أيسر الشياطين الحمر بمختلف البطولات، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع مثلها.

كان حاسمًا في أهدافه وتمريراته، فوضع بصمته على الدرع رقم 41 للقلعة الحمراء.

ثاني المؤثرين أزارو، والذي ربما كان تأثيره سلبيًا الموسم الماضي على عكس الموسم الأول له بصفوف الشياطين الحمر.

في موسم 2017-2018، حيث كانت أول مرة للمغربي بمصر، حصد المهاجم لقب هداف الدوري المصري الممتاز برصيد 18 هدفًا في 30 مباراة، و26 هدفًا بمختلف البطولات بمشاركته في 43 مباراة، لكن الوضع تغير بالموسم الثاني..

الإصابات أثرت بشكل كبير على أداء المهاجم المغربي بموسم 2018-2019، فسجل سبعة أهداف فقط بمختلف البطولات في 29 مباراة، بخلاف إهداره عديد الفرص المؤكد والتي كان منها ما هو أمام مرى خالٍ تمامًا.

بالانتقال إلى الفارس الأبيض، ففرجاني ساسي كان بالمركز الأول بين لاعبيه المهمين، والذي أثرت بشكل كبير إصابته على ضياع لقب الموسم الماضي من الزمالك، حيث خسر بعدها الأبيض عشر نقاط في سبع مباريات، بينما عاد في الثلاث مباريات الأخيرة من الموسم بمستوى غير ما كان عليه قبل الإصابة.

لاعب الوسط شارك الموسم المنقضي في 28 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع أربعة آخرين، لكن ربما الأرقام هنا ظالمة له ولا توضح دوره الكبير في منافسة الزمالك على اللقب مع الأهلي حتى الأنفاس الأخيرة من الموسم.

التونسي النقاز ظهير أيمن الزمالك، صاحب العرضيات المميزة، والتي كانت مفتاح لكثير من المباريات المعقدة للأبيض بالموسم المنقضي.

ما عاب صاحب الـ26 عامًا تذبذب مستواه بين الحين والآخر، لكنه كان عند حسن ظن جماهيره في أغلب المباريات.

وشارك النقاز في 26 مباراة الموسم الماضي، صنع خلالها أربعة أهداف، لكن هذه الأرقام ظالمة لتأثيره بالملعب كذلك.

الثنائي المغربي خالد بوطيب وحميد أحداد أقل لاعبي شمال أفريقيا تأثيرًا في القطبين، الأول انضم بيناير 2019 والثاني قبله بالصيف، لكنه رحل في الصيف المنقضي.

كلاهما لم يكن من اللاعبين الأساسيين، حيث شارك بوطيب في 11 مباراة بالدوري وسجل أربعة أهداف، بينما خاض أحداد 13 مباراة ولم يسجل أي أهداف.

المغربيان بنشرقي وأوناجم الوافدان الجديدان للفارس الأبيض بالميركاتو الصيفي المنقضي، لا يمكننا الحكم عليهما الآن، لكن نستطيع أن نتنبأ لهما موسم رائع وفقًا للأداء الذي ظهرا به في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، والتي حصد به الزمالك اللقب.