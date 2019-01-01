الجميع يكتفي بهدف وحيد - المقاولون والإسماعيلي والاتحاد السكندري ينتصرون

هزيمة الإنتاج ودجلة والمصري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استكملت مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت، والتي بدأت بانتصار الأهلي أمام أسوان (طالع التفاصيل)، واختتمت بانتصارات كل من المقاولون العرب والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

ذئاب الجبل حققوا الفوز أمام الإنتاج الحربي، بهدف وحيد، على استاد السلام بالقاهرة.

هدف المباراة الوحيد جاء في اللحظات الأخيرة من المباراة عن طريق محمد سالم، ليقتنص ثلاث نقاط غالية للمقاولون.

الفوز رفع رصيد المقاولون إلى النقطة السابعة في المركز الثاني، خلف الأهلي صاحب الصدارة بتسع نقاط، بينما تجمد رصيد الفريق الحربي عند النقطة عند النقطة الثالثة في المركز الـ11 بجدول الترتيب.

أما الدراويش فجاء انتصارهم على حساب وادي دجلة، بهدف وحيد كذلك، على استاد بتروسبورت بالقاهرة.

المباراة كانت سلبية حتى الدقيقة 70 قبل أن يحرز شيلونجو هدف الفوز للإسماعيلي، ليستفيق فريقه عقب الهزيمة الأخيرة أمام المصري بثلاثية مقابل هدف وحيد.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الدراويش إلى النقطة السادسة في المركز السادس، بينما دجلة فيأتي في المركز الـ14 بنقطة وحيدة.

وأخيرًا سقط المصري البورسعيدي في فخ الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بهدف وحيد، على استاد الجيش بالسويس.

الهدف تم تسجيله في الدقيقة 45+2 من الشوط الأول عن طريق محمود رزق.

هدف رزق رفع رصيد الفريق السكندري إلى النقطة السادسة في المركز الخامس، بينما تجمد الفريق البورسعيدي عند أربع نقاط في المركز السادس.