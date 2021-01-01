تأجيل رابطة المحترفين وتحديد عدد الأجانب .. توصيات اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية
أعلن اتحاد كرة القدم المصري عن نتائج اجتماع اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارته برئاسة أحمد مجاهد مع أندية الدوري الممتاز، وأبرزها تحديد عدد الأجانب وتأجيل تشكيل رابطة المحترفين.
وأوضح الاتحاد عبر بيان ظهر على حسابه الرسمي على فيسبوك أن أندية القسم الممتاز أوصت بتأجيل تشكيل رابطة المحترفين للموسم القادم، وكذلك تحديد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين لكل نادٍ دون أي تصنيف أو تحديد لمراكزهم في الملعب.
وأوصت الأندية كذلك بتثبيت فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وطلبت من اتحاد الكرة العمل على إيجاد بديل لتقنية الفيديو حال توقفت لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، وذلك لضمان استمرار عملها في جميع المباريات والملاعب.
وأشار أحمد مجاهد إلى رغبته إنهاء الموسم الجاري من الدوري المصري في منتصف يوليو، لكن موضحًا أن عدم وجود سوى 4 سيارات خاصة بتقنية الفيديو يُعيق ذلك ويُجبرهم على توزيع مباريات الجولة الواحدة على ثلاثة أيام.
وأتم البيان بالإشارة إلى أن الاتحاد المصري بصدد إرسال مقترح جديد للأندية خاص بتعديل بند الجدارة الرياضية في لائحة المسابقات، وذلك بعدما لمس وجود ظلم قد يقع على بعض الأندية حال تطبيقه بالصياغة الحالية.