تأجيل رابطة المحترفين وتحديد عدد الأجانب .. توصيات اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

أندية الدوري الممتاز اجتمعت اليوم مع اتحاد كرة القدم المصري

أعلن اتحاد كرة القدم المصري عن نتائج اجتماع اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارته برئاسة أحمد مجاهد مع أندية الدوري الممتاز، وأبرزها تحديد عدد الأجانب وتأجيل تشكيل رابطة المحترفين.

وأوضح الاتحاد عبر بيان ظهر على حسابه الرسمي على فيسبوك أن أندية القسم الممتاز أوصت بتأجيل تشكيل رابطة المحترفين للموسم القادم، وكذلك تحديد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين لكل نادٍ دون أي تصنيف أو تحديد لمراكزهم في الملعب.

وأوصت الأندية كذلك بتثبيت فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وطلبت من اتحاد الكرة العمل على إيجاد بديل لتقنية الفيديو حال توقفت لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، وذلك لضمان استمرار عملها في جميع المباريات والملاعب.

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وأشار أحمد مجاهد إلى رغبته إنهاء الموسم الجاري من الدوري المصري في منتصف يوليو، لكن موضحًا أن عدم وجود سوى 4 سيارات خاصة بتقنية الفيديو يُعيق ذلك ويُجبرهم على توزيع مباريات الجولة الواحدة على ثلاثة أيام.