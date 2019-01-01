الدوري المصري| الشحات يقود الأهلي لاجتياز إنبي

هدف في الدقيقة الرابعة يهدي النقاط الثلاث للشياطين الحمر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب الأهلي على ضيفه إنبي بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري المصري الممتاز.

سجل حسين الشحات الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، بعد طولية وضعته في موقف انفراد مع الحارس، فيما أضاف مروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة 94.

بذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 7 نقاط عن أقرب الزمالك وبيراميدز على الترتيب بفارق الأهداف.

ولعب الأهلي مباراتين أكثر من الزمالك حتى الآن، حيث له 31 مباراة مقابل 29 للأبيض، فيما يسبقهما بيراميدز الذي لعب 32 مباراة حتى الآن.

يذكر أن الزمالك لا يزال في السباق القاري حيث تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي.