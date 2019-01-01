الدوري المصري – الإسماعيلي يواصل السقوط والاتحاد يصعب موقف النجوم

انطلاق مباريات الجولة الـ 31 من الدوري المصري

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت منذ قليل ثلاث مباريات في الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري، بين الإسماعيلي وحرس الحدود، والاتحاد السكندري مع النجوم، وسموحة أمام الجونة.

المباراة الأولى خطف فيها زعيم الثغر فوزاً هاماً على حساب النجوم الذي يزداد موقفه صعوبة في الدوري، بهدفين لهدف، وافتتح خالد قمر أهداف الاتحاد في الدقيقة 26 وأضاف زميله خالد متولي الهدف الثاني في الدقيقة 73، بينما قلص النجوم الفارق بالنيران الصديقة عن طريق نور السيد في الدقيقة الأخيرة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد زعيم الثغر إلى النقطة 36 في المركز التاسع، بينما يتجمد رصيد النجوم عند 25 في المركز الأخير

وفي المباراة الثانية، استمر سقوط الإسماعيلي، عندما خسر أمام حرس الحدود الذي أنعش آماله في البقاء، بهدف دون رد سجله إيدو موسيس في الدقيقة 28.

وابتعد الحدود بعد فوز اليوم عن ثلاثي الهبوط حيث وصل للنقطة 32 وبفارق نقطة وحيدة عن إنبي صاحب المركز السادس عشر، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 37 في المركز السابع.

💢- أحمد ناجي ينهال بالمديح على حارس الزمالك محمود جنش. pic.twitter.com/pHQlwJtPBk — جول مصر (@goaleg) April 30, 2019

وتعادل سلبياً سموحة أمام الجونة في مباراة شهدت خمس بطاقات صفراء، على ملعب المكس بالإسكندرية، وارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 35 في المركز الحادي عشر، بينما وصل الجونة إلى المركز الثامن بـ 36 نقطة وبفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري.

يُذكر أن باقي مباريات اليوم تستكمل في الثامنة مساءً اليوم، حيث يلعب بيراميدز أمام مصر المقاصة، والمصري البور سعيدي أمام وادي دجلة.