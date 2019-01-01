كأس محمد السادس: الإسماعيلي يفقد نجم وسطه أمام الجزيرة

الإسماعيلي لم يخسر فقط نقاط المباراة الثلاثة أمام حرس الحدود بل كذلك لاعب وسطه محمود عبد العاطي دونجا الذي سيغيب عن مواجهة الجزيرة في كأس محمد السادس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم تتوقف خسائر الإسماعيلي من مواجهة حرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم أمس عند الهزيمة وضياع النقاط الثلاثة، بل كذلك لفقدان نجم وسطه محمود عبد العاطي دونجا.

وخسر الإسماعيلي أمام ضيفه القادم من الإسكندرية بهدف دون رد أحرزه عمرو الحلواني عند الدقيقة الـ84 من المباراة التي أقيمت يوم أمس على استاد الإسماعيلية.

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ويستعد الدراويش حاليًا لمواجهة الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس يوم الأربعاء القادم، وقد تلقى ضربة موجعة بخسارة نجم وسطه "دونجا".

وغادر دونجا لاعب الزمالك السابق مباراة الأمس بعدما تعرض لإصابة عضلية، وقد أوضحت الفحوصات الأولية التي أجراها اللاعب تعرضه لشد في العضلة الخلفية.

وينتظر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج يسيتش التقرير الطبي النهائي الخاص باللاعب لتحديد الفترة التي سيحتاجها للعلاج ومدة غيابه عن اللعب.