متى يعود الدوري المصري من التأجيل بسبب فيروس كورونا؟

مع تزايد حجم أزمة كورونا في مصر، يطالب الأهلي بعودة الدوري المصري بينما يتزعم الزمالك جبهة الراغبين في إلغائه، ليطرح تساؤلًا هامًا، متى سيعود؟

تُلقي أزمة فيروس كورونا بظلالها على عالم كرة القدم في الآونة الأخيرة، حيث توقف النشاط تمامًا ومُنعت الأندية من التدريبات في كافة أرجاء المعمورة، ليبقى السؤال إلى متى سيستمر الوضع على ما هو عليه؟

وفي مصر الحال لا يختلف كثيرًا، فالحكومة تمنع النشاط الرياضي وتحذر من أي تجمعات، والاتحاد المصري مدد مدة الإيقاف، ويبدو أن سيناريو إلغاء الموسم الكروي يتردد بقوة داخل الكواليس في ظل تداخل المواعيد الذي قد يودي بالموسم المقبل كاملًا.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق كبير عن أقرب الملاحقين، ولكن يظل صراع الهبوط على أشده، ويظل صراع المركز الثاني بين الزمالك والآخرين على أشده أيضًا، مما سيصدر مشاكل عدة للاتحاد المصري إذا ما تم الاستقرار على الإلغاء.

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بدأت الدول الأوروبية في إعادة الحياة مجددًا إلى عالم كرة القدم، فالدوري الألماني يبدأ خلال ساعات وتسعى إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا لعودة النشاط بصورة كاملة في يونيو المقبل، فهل يحدث الأمر نفسه في مصر؟

في هذا التقرير نجيب على سؤال.. متى تعود كرة القدم المصرية مجددًا؟

متى يعود الدوري المصري من التأجيل بسبب فيروس كورونا؟

بدأ الإعلام المصري في تهيئة الأجواء لفكرة إلغاء الموسم، فنظريًا وعمليًا من المستحيل استكمال عدد المباريات المتبقية الذي يزيد عن 15 مباراة في الأشهر المقبلة، مع العلم أن انقطاع الأندية عن التدريبات يجعلها تحتاج لشهر على الأقل للإعداد للمباريات.

من جهة أخرى فإن أرقام مرضى فيروس كورونا في مصر لا تتحسن مؤخرًا بل بدأ الوباء في الوصول إلى ذروته داخل بلاد الفراعنة، وقد مددت الحكومة حظر التجول حتى 23 مايو، وتنوي أن تفتح الحياة في يونيو ولكن بضوابط من الناحية المنطقية لن تتناسب مع عودة الحياة لكرة القدم.

أغلب الإعلاميين المصريين أكدوا أن بنسبة تصل إلى 90% سيتم إلغاء هذا الموسم، لتبقى الأزمة الوحيدة هي هل يتم تنصيب الأهلي بطلًا لتصدره البطولة ومن سيهبط وما موقف الزمالك من المشاركة الإفريقية إذًا؟

الزمالك ومعه أغلب أندية الدوري طالبوا بإلغاء الموسم، بينما الأهلي وإنبي والمقاولون فقط من ينادون باستمراره رغم الصعوبات.

الواقع أن الدوري المصري أقرب للإلغاء، الحكومة لن تسمح بأي نوع من التجمعات نظرًا لخطورتها، إجراءات الآمان والصحة صعبة للغاية ومكلفة جدًا، الحل الأفضل للجميع هو الإلغاء وإيجاد حل لفكرة البطل والهابطين.