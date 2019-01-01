الاتحاد الليبي يقرر إلغاء الموسم الحالي

وتم الإعلان عن موعد انطلاق الموسم الجديد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، إلغاء الموسم الرياضي السابق 2018/2019، كما أعلن عن موعد انطلاق الموسم الجديد.

الكرة الليبية تعاني خلال الفترة الحالية، من عدم الاستقرار، بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها ليبيا منذ عام 2011.

الاتحاد الليبي أصدر بيانًا رسميًا عن أنه اتخذ قرارًا، بإلغاء الموسم الرياضي 2018/2019، وأيضًا موعد انطلاق الموسم الجديد.

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نستعرضها معكم خلال التغريدات التالية👇 pic.twitter.com/YEjDoiADRH — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 3, 2019

وحدد الاتحاد الليبي يوم 13 سبتمبر المقبل، موعدًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد في ليبيا 2019/2020.

وتبدأ فترة تسجيل اللاعبين الأولى خلال الفترة من 8 يوليو الحالي، وحتى 12 سبتمبر المقبل، بينما الفترة الثانية خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير المقبل.