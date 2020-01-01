الدوري القطري يقرر عودة تدريبات الفرق تحت الإجراءات الاحترازية

دوري نجوم قطر، يقرر عودة لاعبي الفرق للتدريبات بداية من الخميس.

قررت مؤسسة دوري نجوم قطر، استئناف تدريبات لاعبي فرق دوري الدرجة الأولى، وفرق تحت 23 عامًا، والدرجة الثانية، اعتبارًا من غدٍ الخميس.

وكانت مؤسسة دوري نجوم قطر، قد أعلنت عن منع التدريبات والمباريات، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، خوفًا على سلامة اللاعبين.

وأشارت تقارير صحفية قطرية، إلى أن مؤسسة دوري نجوم قطر، قررت استئناف التدريبات اليومية للاعبين بجميع الأندية بداية من غدٍ الخميس، مع وجوب الالتزام التام والتقيد الصارم بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

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ويتصدر فريق الدحيل ترتيب فرق الدوري القطري، برصيد 42 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الريان صاحب المركز الثاني، ويحتل السد المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

وتم تأجيل مباريات الجولة الثامنة عشر، ضمن منافسات دوري نجوم قطر، والتي كانت ستشهد مواجهة الدحيل أمام أم صلال، والسد أمام الخور والريان أمام قطر.