الدوري القطري | فيديو - مواجهة فاصلة تحسم مصير قطر بعد الهزيمة أمام الريان

قطر أمام معيذر لحسم تواجد أحدهما في دوري النجوم بالموسم المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف الريان فوزًا صعبًا أمام قطر برباعية مقابل ثلاثة أهداف، على استاد أحمد بن حمد، ضمن الجولة الـ22 والأخيرة من دوري نجوم قطر.

قطر افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق يوسف حافظ، لكن بعدها بثلاث دقائق أدرك لوكا بورجيس التعادل لأصحاب الأرض.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف صامويل إيتو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 41.

بالشوط الثاني، سجل الريان هدفين متتاليين في الدقيقتين 65 و68 عن طريق لوكا بورجيس وسباستيان سوريا، لكن عاد قطر المباراة للتعادل في الدقيقة 74 بهدف محمد الربيعي.

وفي الدقيقة 78، أحرز سباستيان سوريا الهدف الرابع وهدف الفوز للريان، ليضع قطر في موقف صعب.

الفوز رفع رصيد الريان إلى النقطة 37 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد قطر عند النقطة 16 في المركز قبل الأخير.

وبذلك يلعب قطر مباراة فاصلة أمام معيذر، ثاني دوري الدرجة الثانية، من أجل حسم المتواجد في دوري النجوم بالموسم المقبل.