الدوري القطري | فيديو - الخور يضمن البقاء والخريطيات يهبط رسميًا وإنجاز تاريخي للسيلية

الخور هرب بالتعادل أمام الأهلي والسيلية أطاح بالخريطيات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ضمن خور البقاء في دوري نجوم قطر بعدما اقتنص نقطة التعادل أمام الأهلي بهدف لكل منهما، على استاد حمد بن خليفة، ضمن الجولة الـ22 والأخيرة.

هدف اللقاء الأول سجله الخور تياجو بيزيرا من ضربة جزاء في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

ومن ضربة جزاء أخرى، أدرك الأهلي التعادل في الدقيقة من 31 من الشوط نفسه، سددها أميد إبراهيمي.

التعادل رفع رصيد الخور إلى النقطة 20 في المركز العاشر بجدول الترتيب، ليهرب من شبح الهبوط، بينما يأتي الأهلي في المركز الخامس بـ34 نقطة.

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وفي إطار مباريات الجولة نفسها، هبط الخريطيات رسميًا إلى الدرجة الثانية، بتلقي الهزيمة أمام السيلية بخماسية مقابل هدفين، على استاد أحمد بن علي.

هدفا الخريطيات تم تسجيلهما في الدقيقتين 51 و78 بأقدام عبد الهادي أمين وفالنتين لازار "ضربة جزاء".

بينما أحرز أصحاب الأرض خمسة أهداف في الدقائق 5 و68 و81 و82 و86 عن طريق ماوريسيو راموس، محمد مدثر "هدفين"، نذير بلحاج، وعبد القادر باكور.

الهزيمة جمدت رصيد الخريطيات عند النقطة 15 في مؤخرة جدول الترتيب، ليهبط رسميًا، بينما ارتفع رصيد السيلية إلى النقطة 38 في المركز الثالث، ليحقق إنجازًا تاريخيًا، حيث أنها المرة الأولى التي يحتل بها هذا المركز.