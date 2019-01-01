الدوري القطري - السد يكتسح أم صلال والغرافة ينهي الموسم بهزيمة

الشحانية خطف المركز السابع من الغرافة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اختتم السد موسمه باكتساح أم صلال بسداسية مقابل هدف وحيد، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن الجولة الـ22 والأخيرة بدوري نجوم قطر.

افتتح خورخي بوعلام التسجيل للزعيم في الدقيقة 20، لكن عادل يانيك ساجبو النتيجة بعدها بأربع دقائق مسجلًا هدف الضيوف الوحيد في المباراة.

وأنهى حسن الهيدوس التهديف في الشوط الأول مسجلًا هدف السد الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 41.

مع بداية الشوط الثاني، أضاف حسن بالانج الهدف الثالث للزعيم، تبعه أكرم عفيف "هدفين" وعلي قمبر بثلاثة أهداف في الدقائق 63 و65 و69 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد السد، الذي توج بطلًا للموسم في الجولة الماضية، إلى النقطة 57 بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه، بينما تجمد رصيد أم صلال عند النقطة 23 في المركز التاسع.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، تلقى الغرافة الهزيمة أمام الشحانية بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد حمد الكبير.

ثلاثية الشحانية جاءت في الدقائق 17 و27 و1+90 عن طريق أمانجوا ورامين رضائيان "هدفين".

فيما سجل مهدي طارمي هدف الغرافة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد الشحانية إلى النقطة 27 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الغرافة عند النقطة 26 في المركز الثامن.